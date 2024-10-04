У ніжній сукні з воланами: королева Максима відвідала церемонію у палаці

Королева Максима вручила премію Appeltje членам фонду Al Amal під час церемонії Appeltjes van Oranje, щорічної премії фонду Oranje Fonds у Гаазі.

Ця нагорода присуджується видатним соціальним ініціативам, спрямованим на зниження самотності та охоплюючим людей у групах, де відомо, що вони частіше почуваються самотніми.

Королева Максима / Фото: Getty Images

На урочистий захід у палаці Нордейнді у присутності короля Віллема-Олександра та принцеси Беатрікс королева Максима приїхала у молочно-білій сукні з воланами на талії від Ulla Johnson. Ніжний образ Максима доповнила золотими сережками із трьома великими перлинами, зробила укладання та макіяж.

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Днями ми бачили кілька інших образів королеви Максими. Королева відкрила виставку MODA — Moroccan Fashion Statements у Центральному музеї в Утрехті, куди приїхала в незвичайному сірому пальті Benchellal, а також побувала на космічній виставці Space Expo в Нордвейку, обравши для виходу сукню свого улюбленого бренду Natan Couture, шляпу Maison Fabienne Delvigne та туфлі Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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