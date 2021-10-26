У ніжно-блакитній сукні та перлинних прикрасах: японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

У ніжно-блакитній сукні та перлинних прикрасах: японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

30-річна японська принцеса заради заміжжя з простолюдином відмовилася від свого титулу та державного посагу у розмірі 1,2 млн доларів.

Сьогодні, 26 жовтня, старша донька спадкового принца Акісіно (Фуміхіто) — принцеса Мако — вийшла заміж за свого університетського одногрупника — простолюдина Кея Комуро.

Одруження минуло без урочистої традиційної церемонії, яка призначена для членів королівської родини, в одному з японських муніципалітетів.

Фотографи зняли, як сьогодні вранці Мако прощалася зі своїми батьками – спадкоємним принцом Акісіно та принцесою Кіко, а також з молодшою сестрою Како біля їхнього маєтку Акаса в Токіо.

Принцеса Мако з батьками та сестрою / Getty Images

Після цього представниця династії вирушила на автомобілі на одруження.

Принцеса Мако прощається із сім'єю / Getty Images

Весільний образ Мако складався з ніжно-блакитної сукні довжини міді з обробкою, яка імітувала жакет, та білих туфель на стійких підборах. Волосся вона зібрала в хвіст, зробила легкий макіяж і прикрасила шию перлинним намистом.

Принцеса Мако та Кей Комуро / Getty Images

У руці вона тримала невелику кремову сумочку та букет ніжних квітів, пов'язаний бежевою стрічкою. У вухах у неї були лаконічні перлинні сережки, а до сукні прикріплена елегантна діамантова брошка.

принцеса Мако / Getty Images

Комуро був одягнений у чорний костюм у смужку, білу сорочку, чорну краватку з принтом та чорні туфлі.

Після одруження подружжя провело пресконференцію.

Принцеса Мако та Кей Комуро / Getty Images

Наразі представниця династії носить ім'я Мако Комуро і є звичайною громадянкою Японії.

Заради одруження з простолюдином Мако відмовилася від державного посагу у розмірі 1,2 млн доларів, призначеного їй при одруженні.

Пара житиме у Нью-Йорку, де Кей працює в юридичній кампанії.

Нагадаємо, Мако та Кей познайомилися у 2012 році під час навчання у Міжнародному християнському університеті в Токіо. У 2017 році вони оголосили про свої заручини, але вже наступного року весілля перенесли на 2020 рік через церемонію передачі престолу від Акіхіто його старшому синові Нарухіто. Потім весілля перенесли через пандемію коронавірусу.

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