У ніжно-блакитній сукні та у смарагдовому обідку: королева Максима вигуляла ще одне гарне вбрання в турі

Вчора Її Величність королева Максима відвідала Верховний суд Кенії у Найробі. А також королівське подружжя прийняло в резиденції посла нідерландців, що живуть і працюють у Кенії.

Королева Максима цього дня з'явилася на публіці у блакитній сукні Natan Couture з ніжним квітковим принтом та прозорими рукавами. У неї на голові був смарагдовий обідок, а у вухах сережки-висячки із зеленим камінням. Максима взяла з собою маленький шкіряний клатч Santesteban і взула шкіряні туфлі на підборах Gianvito Rossi.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Годинник на шкіряному ремінці, кілька дорогоцінних браслетів на зап'ястях та червоні манікюр завершили черговий королівський образ.

Королівське подружжя також відвідало Міжнародний навчальний центр з підтримки миру, він організовує навчання солдатів із кількох африканських країн. Нідерланди підтримують IPSTC у навчанні, орієнтованому на розвідку під час миротворчих операцій ООН. Пара поділилася відео з цього візиту в Instagram.

Нагадаємо, раніше ми показували, які незвичайні сережки під час цієї подорожі носила королева Максима.

Читайте також: