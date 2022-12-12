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У ніжно-блакитній сукні та у весільній тіарі: принцеса Софія на церемонії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У ніжно-блакитній сукні та у весільній тіарі: принцеса Софія на церемонії

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

На церемонії вручення Нобелівської премії, яка відбулася у вихідні у Стокгольмській концертній залі, була присутня і принцеса Софія.

Дружина принца Карла-Філіпа і мати його трьох дітей мала розкішний вигляд в зшитій на замовлення сукні Ida Lanto Couture ніжного блакитного відтінку з горловиною та довгими рукавами. У руках Софія тримала світлий клатч Christian Louboutin. Також її вечірній образ доповнювали сережки-висячки від LWL Jewelry, каблучка та браслет від цього ж бренду, а на голові красувалася весільна тіара Palmette у новій топазовій оправі.

Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Принцеса мала гарну вечірню зачіску, а в макіяжі вона підкреслила очі і нанесла рожевий блиск на губи.

Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

На церемонії також була присутня кронпринцеса Вікторія. Вона була в рожевій сукні, зшитій на замовлення від шведського бренду Camilla Thulin і також в тіарі. Вручення Нобелівської премії є одним з не багатьох заходів, на які члени шведської королівської родини завжди приходять у тіарах і фамільних прикрасах.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
629
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