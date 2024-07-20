У ніжно-блакитному костюмі і капелюсі з квітами: принцеса Кіко в елегантному образі з'явилася на заході

Японська принцеса поєднала у своєму образі блакитний і білий кольори, які їй дуже пасують.
Принцеса Кіко відвідала 60-ий Національний з'їзді, присвячений кампанії донорства крові. Захід відбувся у місті Гіфу.
Там принцеса з'явилася в елегантному аутфіті. На ній був ніжно-блакитний костюм із принтом, який складався з жакета без коміра і з прихованими ґудзиками та спідниці міді.
Образ Кіко доповнила ніжно-блакитним капелюхом, прикрашеним блакитними квітами, білими туфлями, білими рукавичками і білою сумочкою.
У неї була акуратне укладання і ніжний макіяж, вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом. До жакету принцеса прикріпила ордени зі стрічками.
Нагадаємо, принцеса Кіко на церемонії представлення паралімпійської делегації Японії у Парижі постала у закритій сукні персикового відтінку, до якої підібрала цікавий білий капелюх зі смужками різних кольорів.
Читайте також:
- Яка гарна: японська принцеса Кіко у блакитному костюмі і з перлинним намистом приїхала до Лондона
- У пудровому костюмі та з перлинним кольє: принцеса Кіко на урочистій церемонії
- У кімоно з принтом і обі з квітковим орнаментом: принцеса Кіко на заході у Токіо