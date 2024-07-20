У ніжно-блакитному костюмі і капелюсі з квітами: принцеса Кіко в елегантному образі з'явилася на заході

Японська принцеса поєднала у своєму образі блакитний і білий кольори, які їй дуже пасують.

Принцеса Кіко відвідала 60-ий Національний з'їзді, присвячений кампанії донорства крові. Захід відбувся у місті Гіфу.

Там принцеса з'явилася в елегантному аутфіті. На ній був ніжно-блакитний костюм із принтом, який складався з жакета без коміра і з прихованими ґудзиками та спідниці міді.

Принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Образ Кіко доповнила ніжно-блакитним капелюхом, прикрашеним блакитними квітами, білими туфлями, білими рукавичками і білою сумочкою.

У неї була акуратне укладання і ніжний макіяж, вуха вона прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом. До жакету принцеса прикріпила ордени зі стрічками.

Нагадаємо, принцеса Кіко на церемонії представлення паралімпійської делегації Японії у Парижі постала у закритій сукні персикового відтінку, до якої підібрала цікавий білий капелюх зі смужками різних кольорів.

Читайте також:

Імператорський парад в Японії (8 фото)