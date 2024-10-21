У ніжно-блакитному образі: красива королева Мері приїхала з чоловіком до Берліна

Королева Данії Мері прибула з королем Фредеріком до палацу Шлос Бельвю в Берліні, Німеччина. Данське королівське подружжя перебуває в Берліні, щоб відсвяткувати 25-ту річницю посольств Північних країн сьогодні.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Мері та Фредеріка зустрічав президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та перша леді Ельке Бюденбендер. Знімками та відео із заходу поділилися на сторінці данської королівської родини у Instagram.

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Королева Мері обрала для виходу блакитну блузку, картату спідницю довжини міді і ніжно-блакитне пальто середньої довжини у поєднанні з нюдовими туфлями-човниками зі шкіри на підборах. Королева була з блакитним обідком на голові, у золотих сережках-кліпсах, із золотим браслетом на зап'ясті та кількох каблучках. Під пахвою королева тримала клатч бежевого кольору, а також розпустила волосся та зробила макіяж.

"Дуже вдячні за теплий прийом", — зазначено у підписі до відео в Instagram палацу.

Минулого разу ми роздивлялися образ королеви Мері в оксамитовій сукні, коли вона відвідала урочисту вечерю з нагоди 25-річчя AmCham (Американська торгова палата в Данії) у палаці Мольтці в Копенгагені.

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