У ніжно-персиковій вишиванці і з синьо-жовтим браслетом: прем’єр-міністерка Литви зустрілася із Зеленським

Інґріда Шимоніте приїхала до Києва у гарній сорочці з білою вишивкою.
До України з нагоди Дня Незалежності завітала прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте. Вона зустрілася з президентом країни Володимиром Зеленським.
Пані Інґріда обрала для своєї появи ніжно-персикову вишиванку з пишними рукавами і білими китицями, яку вона скомбінувала з чорними прямими штанями.
Свій аутфіт прем'єрка доповнила акуратним укладанням, оптичними окулярами у чорній оправі, перлинними сережками-цвяшками та синьо-жовтим браслетом.
Володимир Зеленський був одягнений у стильну вишиванку кольору хакі і штани-карго у стилі мілітарі.
Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська у День Незалежності продемонструвала гарний образ у біло-чорній вишиванці вільного силуету і з об'ємними рукавами від українського бренду GUNIA Project.
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