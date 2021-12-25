У ніжно-персиковому кардигані та джинсах: Олена Зеленська прочитала дітям книжку

Перша леді України провела день читання для маленьких пацієнтів "Охматдиту".

Олена Зеленська днями відвідала Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит". Там вона провела день читання для пацієнтів закладу. Олена прочитала дітям пригоди з книжки "Майка Паливода обирає професію" сучасної української авторки Мії Марченко.

Знімки звідти перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

"Спільне читання – це водночас і спілкування, і розвага, і сеанс позитиву для всіх – і слухачів, і тих, хто читає. Це краще за кіно й мультфільми, адже кожен сам може уявити персонажів такими, якими вони найбільше подобаються. І це точно нові друзі зі сторінок, пригоди яких, як сьогоднішні пригоди Майки, цікавитимуть, радуватимуть і додаватимуть сил.

І, знаєте, пригоди Майки так усіх надихнули, що після читання, за обліпиховим чаєм із різдвяним штоленом, маленькі слухачі також радо ділилися своїми мріями.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Від усього серця бажаю їм втілення мрій та здоров’я! Сподіваюся, що наші читання стануть початком традиції! А можливо, хтось іще захоче приєднатися й почитати вголос тим, кому це зараз дуже потрібно. Перейнятись і посміятися разом. Розділити емоції й підтримати, подарувати тепло. Словом, читаймо разом!" – написала пані Зеленська.

Для походу до лікарні Олена обрала комфортний лук. На ній був ніжно-персиковий кардиган з ґудзиками, білий топ, темні джинси і чорне взуття без підборів.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Аутфіт вона доповнила зачіскою з локонами, ніжним макіяжем та делікатними прикрасами.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

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