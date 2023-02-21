У ніжно-рожевій сукні із прозорою вставкою на грудях: королева Летиція на церемонії

Цього року Іспанська національна премія в галузі культури була вручена у будівлі Pignatelli у місті Сарагоса на півночі Іспанії. Для світського виходу королева Летиція обрала напівпрозору пастельно-рожеву сукню з чорно-рожевою вишивкою від Temperley London за 1709 євро і взула гостроносі туфлі від Magrit. Блідо-рожевий клатч теж був від Magrit, його королева тримала у руці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також Її Величність одягла сережки-висячки з різнокольоровими камінням та свою нову улюблену каблучку від Coreterno. Також у королеви було розпущене волосся і на обличчі був насичений вечірній макіяж.

Чоловік королеви король Філіп VI вибрав для виходу сірий костюм у смужку, білу сорочку та темно-червону краватку в цятку. Обутий монарх був у лаковані туфлі-лофери. Летиція йшла червоною доріжкою під руку з чоловіком. Нагадаємо, одного разу, з Її Величністю стався неприємний конфуз, коли вона спіткнулася на сходах і ледь не впала. Тоді вони з Філіпом відвідали 34-ту церемонію вручення премії Jaume I у Lonja de los Mercaderes у Валенсії.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: