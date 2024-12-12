У ніжно-рожевій сукні: Меган Маркл ходила з подругами на baby shower

Меган Маркл знову одна з'явилася на вечірці baby shower однієї зі своїх подруг, яка готується до народження дитини.

Меган приїхала на паті в ніжно-рожевій сукні Alice Midi Dress від Moda Operani і мала сяйливий вигляд. Знімком із вечірки поділилася її подруга Келлі Маккі Зайфен у своєму Instagram.

Меган Маркл, фото: instagram.com/_heartmom_

"Святкуємо майбутнє народження нашої милої дівчинки, яка так скоро з'явиться на світ! Люблю тебе @ Samanthamstone і не можу дочекатися зустрічі з малюком Стоун ✨ Вона щаслива маленька дівчинка, у якої така мама, як ти", — підписала кадр Келлі.

Раніше Меган разом із Келлі відвідувала галавечір, куди приїхала, щоб і підтримати Дитячу лікарню Лос-Анджелеса.

Келлі Маккі Зайфен та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Коли Меган була вагітна сином Арчі вона літала з Лондона до Нью-Йорка, щоб організувати такий самий baby shower.

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