У ніжно-рожевій сукні: Меган Маркл ходила з подругами на baby shower

Меган Маркл знову одна з'явилася на вечірці baby shower однієї зі своїх подруг, яка готується до народження дитини.
Меган приїхала на паті в ніжно-рожевій сукні Alice Midi Dress від Moda Operani і мала сяйливий вигляд. Знімком із вечірки поділилася її подруга Келлі Маккі Зайфен у своєму Instagram.
"Святкуємо майбутнє народження нашої милої дівчинки, яка так скоро з'явиться на світ! Люблю тебе @ Samanthamstone і не можу дочекатися зустрічі з малюком Стоун ✨ Вона щаслива маленька дівчинка, у якої така мама, як ти", — підписала кадр Келлі.
Раніше Меган разом із Келлі відвідувала галавечір, куди приїхала, щоб і підтримати Дитячу лікарню Лос-Анджелеса.
Коли Меган була вагітна сином Арчі вона літала з Лондона до Нью-Йорка, щоб організувати такий самий baby shower.
Читайте також:
- Порушив мовчання: принц Гаррі публічно прокоментував своє розлучення з Меган
- Різдво у Сандрінгемі: стало відомо, чи запросив король Чарльз сина Гаррі та невістку Меган на свята
- У неї нічого не вийшло: названо дві речі, які Меган Маркл хотіла отримати від королівської родини