У ніжно-рожевій сукні та білих човниках: принцеса Уельська приїхала до музею

Принцеса Уельська, як покровителька Музею Вікторії та Альберта з дітьми початкової школи Globe відвідала відкриття музею Young V&A у Бетнал-Грін у Лондоні.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Музей, призначений для дітей і підлітків віком від 0 до 14 років, був ретельно відремонтований за останні три роки і включає три нові галереї під назвою "Грай", "Уяви" і "Дизайн".

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Сьогодні Її Високість одягнена в ніжно-рожеву сукню-міді з крепу з ґудзиками та поясом на талії від бренду Beulah London, яку доповнила білими туфлями-човниками зі шкіри від Jimmy Choo та сережками Mappin & Webb. Довге волосся Кетрін розпустила і накрутила гарними кучерями і зробила легкий денний макіяж.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

А днем раніше Кейт відвідала Гоуп-стріт у Саутгемптоні, продемонструвавши на публіці образ у темно-синій шовковій сукні з принтом у горох від Alessandra Rich, туфлях з ремінцями та білим носком теж від Alessandra Rich, а в руках тримала маленьку білу сумку від Mulberry.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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