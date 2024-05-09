У ніжно-рожевій сукні та капелюсі: герцогиня Софі на садовій вечірці короля Чарльза

Герцогиня Единбурзька Софі з чоловіком принцом Едвардом відвідали садову вечірку у Букінгемському палаці.
Royal Garden Party – це щорічний літній захід членів британської королівської родини, який дуже хотів відвідати король Чарльз, який все ще лікується від раку.
Монарх прибув на захід зі своєю дружиною королевою Каміллою.
Герцогиня Единбурзька Софі з'явилася на вечірці у сукні з шовкового крепу ніжно-рожевого кольору від Suzannah London з широким поясом з бантом, що підкреслює талію, підібравши до нього капелюх із широкими полями від Jane Taylor London. Волосся Софі зібрала в низький пучок, зробила денний макіяж і одягла сережки-висячки з камінням.
Герцогиня зробила світлий манікюр, на зап'ястях вона мала кілька золотих браслетів, а в руці вона тримала клатч. Взула Софі нюдові туфлі-слінгбеки, прикрашені камінням.
Королева Камілла сяяла у білій сукні-пальті від Fiona Clare, капелюсі Philip Treacy, взяла з собою клатч Anna Valentine і взула туфлі від Chanel. На грудях у королеви була пришпилена брошка The Cullinan V, а на зап'ясті було кілька браслетів Van Cleef & Arpels.
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