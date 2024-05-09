У ніжно-рожевій сукні та капелюсі: герцогиня Софі на садовій вечірці короля Чарльза

Royal Garden Party – це щорічний літній захід членів британської королівської родини, який дуже хотів відвідати король Чарльз, який все ще лікується від раку.

Принцеса Анна, принц Едвард та герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Монарх прибув на захід зі своєю дружиною королевою Каміллою.

Герцогиня Единбурзька Софі з'явилася на вечірці у сукні з шовкового крепу ніжно-рожевого кольору від Suzannah London з широким поясом з бантом, що підкреслює талію, підібравши до нього капелюх із широкими полями від Jane Taylor London. Волосся Софі зібрала в низький пучок, зробила денний макіяж і одягла сережки-висячки з камінням.

Герцогиня зробила світлий манікюр, на зап'ястях вона мала кілька золотих браслетів, а в руці вона тримала клатч. Взула Софі нюдові туфлі-слінгбеки, прикрашені камінням.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

Королева Камілла сяяла у білій сукні-пальті від Fiona Clare, капелюсі Philip Treacy, взяла з собою клатч Anna Valentine і взула туфлі від Chanel. На грудях у королеви була пришпилена брошка The Cullinan V, а на зап'ясті було кілька браслетів Van Cleef & Arpels.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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