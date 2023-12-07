У ніжно-рожевій сукні та красивих сережках: палац поділився новим фото іменинниці — принцеси Софії

З цієї нагоди палац опублікував нове портретне фото іменинниці.

На фотосесію принцеса Софія, дружина принца Карла Філіпа та мати його трьох синів, одягла ніжно-рожеву сукню з крепу Roland Mouret із квадратним вирізом на декольте та довгими рукавами. Її довге густе волосся трохи освітлене і розчесане ща проділом, а на обличчі красивий денний макіяж, що підкреслює риси обличчя Софії. У вухах її Високості виблискували сережки-висячки з рожевим камінням.

"Сьогодні принцесі Софії виповнюється 39 років. Вітаємо!", — йдеться в повідомленні палацу.

Раніше ми розповідали вам історію кохання простолюдинки Софії, в яку закохався син короля Карла Густава та королеви Софії і те, як починався їхній роман. Вони одружилися 2015 року і від того часу Софія народила принцу трьох спадкоємців – синів Олександра, Габріеля та Юліана.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп із синами / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

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