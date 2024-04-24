У ніжно-рожевій сукні та в нових сережках: королева Летиція на урочистому прийомі

Королівське подружжя Іспанії знову приймає гостей у палаці в Мадриді.
У Королівському палаці відбувся офіційний обід з нагоди вручення премії "Мігель де Сервантес 2023". На самій церемонії, де нагороду вручили письменнику Луїсу Матео Дієсу, королева Летиція сяяла у твідовій сукні. А сьогодні постала перед гостями у ніжному образі в рожевих відтінках.
Блідо-рожева сукня від іспанського модельєра Pedro Del Hierro зшита спеціально на замовлення для королеви Летиції. Сукня з круглим вирізом, довгими рукавами та ніжною квітковою аплікацією з шовкової органзи.
Гарний образ Летиція доповнила нюдовими туфлями-слінгбеками від Carolina Herrera, новими сережками-пусетами Gold&Roses із трьома маленькими діамантами та її улюбленою каблучкою Coreterno. Ніжний макіяж та стильне укладання завершували королівський образ Летиції.
Її чоловік Філіп VI одягнув цього разу чорний костюм, білу сорочку та пісочну краватку в дрібний принт.
Нагадаємо, королева Летиція більше не може носити взуття на високих підборах через хворобу, а її колега королева Мері у зв'язку з цим поділилася з Летицією модним лайфгаком.
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