У ніжно-рожевій сукні та в нових сережках: королева Летиція на урочистому прийомі

Королівське подружжя Іспанії знову приймає гостей у палаці в Мадриді.

У Королівському палаці відбувся офіційний обід з нагоди вручення премії "Мігель де Сервантес 2023". На самій церемонії, де нагороду вручили письменнику Луїсу Матео Дієсу, королева Летиція сяяла у твідовій сукні. А сьогодні постала перед гостями у ніжному образі в рожевих відтінках.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Блідо-рожева сукня від іспанського модельєра Pedro Del Hierro зшита спеціально на замовлення для королеви Летиції. Сукня з круглим вирізом, довгими рукавами та ніжною квітковою аплікацією з шовкової органзи.

Гарний образ Летиція доповнила нюдовими туфлями-слінгбеками від Carolina Herrera, новими сережками-пусетами Gold&Roses із трьома маленькими діамантами та її улюбленою каблучкою Coreterno. Ніжний макіяж та стильне укладання завершували королівський образ Летиції.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Її чоловік Філіп VI одягнув цього разу чорний костюм, білу сорочку та пісочну краватку в дрібний принт.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, королева Летиція більше не може носити взуття на високих підборах через хворобу, а її колега королева Мері у зв'язку з цим поділилася з Летицією модним лайфгаком.

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