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У ніжно-рожевій сукні та в пласкому капелюсі: гарний вихід королеви Матильди

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У ніжно-рожевій сукні та в пласкому капелюсі: гарний вихід королеви Матильди

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Король та королева Бельгії вирушили з державним візитом до Південної Африки.

Вчора їхні королівські високості король Філіп і королева Матильда відвідали базу ВПС Вотерклоф у Преторії. Матильда була у вбранні від Natan Couture – блузці винного відтінку та спідниці в принт з високою талією, а до них підібрала червоні замшеві туфлі на підборах від Gianvito Rossi та клатч у тон від Giorgio Armani.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Пізніше королівське подружжя вітав президент ПАР Сіріл Рамафос та міністерка соціального розвитку ПАР Ліндіве Зулу. На церемонії привітання королева Матильда з'явилася в рожевій сукні середньої довжини з вирізом "човник", світлих туфлях на підборах і в руках тримала світлий клатч. Також на ній був плаский білий капелюх, а у вухах сережки-висячки з камінням.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у Брюсселі в день вильоту королеву заскочили у сукні-футлярі Giorgio Armani та кашеміровому білому пальті від Giorgio Armani. Очікуємо побачити нові виходи королівської особи.

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images
Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
30
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