У ніжно-рожевій сукні й перлинних прикрасах: японська принцеса Айко на вечірці у саду

Японська принцеса Айко відвідала весняну вечірку в імператорському саду у Токіо.

Там вона постала у гарному аутфіті. На принцесі було ніжно-рожеве вбрання, яке складалося з сукні міді і приталеного жакета з мереживними манжетами.

Принцеса Айко / Фото: Getty Images

Свій образ Айко доповнила елегантним капелюхом в тон, перлинними сережками і ажурним намистом із перлами. Взута вона була у молочні туфлі на стійких підборах, а в руках тримала – молочний клатч і білі рукавички.

Нагадаємо, раніше принцеса Айко відвідала весняний концерт стародавньої японської придворної музики "гагаку". Там вона з'явилася в елегантному світлому вбранні, яке складалося з сукні міді і приталеного жакета з декоративними ґудзиками на рукавах.

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