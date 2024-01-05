У ніжно-рожевій сукні з принтом: кохана жінка прем’єр-міністра Австралії на вечірці у Сіднеї

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе і його кохана Джоді Гейдон відвідали вечірку Jane McGrath High Tea, яка відбулася у Сіднеї. Вони зробили спільну світлину з гендиректоркою Фонду Макграта Голлі Мастерс і її партнером Гленном Макгратом.

Джоді Гейдон з'явилася там у чарівному аутфіті. На ній була ніжно-рожева сукня з принтом, на ґудзиках і з рукавами три чверті. Талію вона підкреслила таким самим тканинним поясом із бежевою круглою пряжкою. Вбрання Джоді скомбінувала з білими слінгбеками на стійких підборах. Гейдон розпустила волосся, зробила легкий макіяж і завершила лук делікатними прикрасами.

Голлі Мастерс, Ентоні Альбанезе, Джоді Гейдон, Гленн Макграт / Фото: Getty Images

Альбанезе був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і краватку кольору металік.

Голлі Мастерс обрала для своєї появи яскраву рожеву сукню максі з цікавим принтом дерева. Вона доповнила образ червоною помадою, золотими сережками-кільцями, браслетом і каблучками з камінням.

На Гленні Макграту був пудровий піджак, біла сорочка, пудрова краватка з принтом і чорні штани.

Нагадаємо, на державній вечері у Білому домі Джоді Гейдон з'явилася у сукні максі димчастого кольору з пишною спідницею та оголеними плечима від південноавстралійського бренду Paolo Sebastian.

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