У ніжно-рожевому костюмі: герцогиня Кембриджська сіла за круглий стіл із міністрами

Цього року герцогиня Кембриджська Кетрін, схоже, дійсно не буде присутньою на королівських кінних перегонах Royal Ascot. Сьогодні Кейт мала важливий робочий захід.

Раніше ми розповідали в чому основна причина такої не любові герцогині Кетрін до перегонів в Аскоті. І поки решта членів сім'ї відвідує захід з особливим трепетом, герцогиня Кембриджська сьогодні взяла участь у бесіді за круглим столом із міністрами уряду Королівського фонду раннього дитинства у Королівському інституті в Лондоні. Приїхала Кейт для того, щоб обговорити дослідження в галузі розвитку у ранньому віці.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

40-річна герцогиня Кембриджська мала чудовий вигляд в ніжно-рожевому блейзері від Alexander McQueen, вартістю 1370 фунтів стерлінгів, до якого підібрала в тон штани, білий топ і туфлі-човники на підборах. Літній аутфіт гарно доповнювали сережки та намисто від Mappin & Webb, просте укладання та денний макіяж.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Вчора ми писали про секрети герцогині Кембриджської, які допомагають їй мати такий молодий вигляд.

Герцогиня Кембриджська / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська / Фото: Getty Images

Тим часом принц Вільям відвідав тренувальну базу в Бертон-апон-Трент, де жіноча збірна з футболу проводить збори та готується до Євро наступного місяця. Гравцям команди герцог Кембриджський привіз подарунки у вигляді футболок з іменами своїх дітей та цифрами, що позначають їхній вік.

Принц Вільям та жіноча збірна з футболу / Фото: Getty Images

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