У ніжно-рожевому костюмі і білому топі: прессекретарка Байдена на брифінгу

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - провела щоденний брифінг у Вашингтоні, на якому виступив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін цього дня продемонструвала діловий аутфіт дуже гарного кольору. Вона одягла білий топ і ніжно-рожевий костюм, який складався із жакету з одним ґудзиком і прямих штанів. До речі, прессекретарці дуже личить такий колір.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Жан-П’єр доповнила фірмовими кучерями, макіяжем із рожевою помадою і улюбленими сережками-цвяшками.

Нагадаємо, у гардеробі Карін Жан-П’єр є чимало речей гарних кольорів. Приміром, нещодавно прессекретарка з'явилася на роботі у насичено рожевій сукні з прихованими ґудзиками і поясом на талії, яку поєднала з білим жакетом.

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