У ніжно-рожевому костюмі і лаконічних сережках: перша міністерка Шотландії на урочистій службі у Лондоні

У ніжно-рожевому костюмі і лаконічних сережках: перша міністерка Шотландії на урочистій службі у Лондоні

Нікола Стерджес у ніжному образі відвідала святкування на честь 70-річчя правління Єлизавети II.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджес разом зі своїм чоловіком Пітером Мерреллом відвідала урочисту службу на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II, яка відбулася у соборі Святого Павла у Лондоні.

Політикиня обрала для свого аутфіту ніжно-рожевий костюм, який складався із сукні-футляра і приталеного жакета.

Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила чорними туфлями, клатчем в тон і лаконічними сережками.

Нікола Стерджен / Фото: Associated Press

Чоловік Стерджес був одягнений у класичний чорний костюм, білу сорочку і темну краватку з принтом.

До слова, на урочистій церемонії також побувала колишня прем'єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей. Вона з'явилася у смарагдовому образі. На ній були сукня і жакет з рукавами три чверті та синім поясом на талії.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

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