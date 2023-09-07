У ніжно-рожевому костюмі: королева Летиція відвідала світську церемонію

Летиція, яка наступного тижня відсвяткує свій 51-й день народження, була присутня на церемонії вручення нагород "ЮНІСЕФ Іспанія" у CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas у Мадриді.

Летиція очолює цю премію як почесна президентка.

Цього разу королева з'явилася на публіці у рожевому жакеті, під яким була біла блузка та у рожевих прямих штанях від Hugo Boss. Вбрання Летиція поєднувала з бежевими туфлями-човниками з білими пряжками та відкритою п'ятою від іспанської марки Isabel Abdo.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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Королева розпустила довге волосся і зробила стильне укладання, нанесла макіяж і одягла улюблені сережки та каблучку, що носить на вказівному пальці.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала каблучка, яку носила Летиція в день своїх заручин із принцом Феліпе і яку згодом перестала носити.

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