У ніжно-рожевому костюмі та на шпильках: королева Ранія на прийомі в Токіо

Королева Ранія та король Абдалла II зі старшим сином кронпринцем Хусейном перебувають у Японії з офіційним візитом.

Вчора в Імператорському палаці в Токіо королівську родину приймали імператор Нарухіто та імператриця Масако.

Королева Ранія з чоловіком Абдаллою II з візитом до Японії / Фото: Associated Press

Після королева Ранія поділилася у своєму блогу в Instagram знімком і показала, як зустрічалася з пані Юко Кісіда, дружиною прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда у Токіо.

52-річна королева приїхала на зустріч у ніжно-рожевій блузці з квітами від Zimmermann та спідниці-міді від цього самого бренду. Взута Ранія була в рожеві туфлі-човники на підборах. Її Величність зібрала волосся у високий хвіст, зробила макіяж і одягла сережки-висячки.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як королева Ранія з'явилася на заході в каптані та зачарувала публіку.

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