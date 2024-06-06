У ніжно-рожевому костюмі та з елегантною зачіскою: дружина Ріші Сунака на пам'ятному заході

5 червня король Чарльз III, королева Камілла та принц Уельський відвідали пам'ятний захід у Портсмуті з нагоди 80-річчя Висадки у Нормандії. Також до королівської родини приєдналися цього важливого дня прем'єр-міністр Ріші Сунак та його дружина Акшата Мурті.

Акшата Мурті, Ріші Сунак та принц Вільям / Фото: Associated Press

У Портсмуті захід проводився, оскільки під час Другої світової війни саме з цього міста десятки тисяч солдатів вирушили до Нормандії для участі в операції "Оверлорд".

На цьому заході Королева Камілла та Акшата Мурті обрали вбрання ніжно-рожевого кольору. Її Величність була у вбранні свого улюбленого фасону і в капелюсі, а ось дружина прем'єр-міністра віддала перевагу сукні, яку одягла у поєднанні з приталеним жакетом на ґудзиках.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Вбрання Акшата доповнила елегантною зачіскою-пучком, нюдовим макіяжем та золотими сережками з перлинами.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Після пам'ятного заходу прем'єр-міністр Великої Британії та його дружина зустрілися з ветеранами під час обіду.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

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