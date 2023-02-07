У ніжно-рожевому луку: королева Летиція з чоловіком Філіпом VI прилетіла до Анголи

Напередодні вильоту король Філіп VI та королева Летиція були заскочені в аеропорту Адольфо Суареса Мадрид-Барахас у Мадриді.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

А потім їх сфотографували, коли вони вже приземлилися в міжнародному аеропорту Кватро де Феверейро в Луанді, Ангола.

Це перша офіційна поїздка іспанської королівської родини до країни Африки на південь від Сахари. Летиція з'явилася на публіці в рожевій блузі від Boss з короткими рукавами і в штанях від цього ж бренду. Також під кольори вбрання було підібрано сумку на довгій ручці від Carolina Herrera, а взута Летиція була в гостроносі туфлі на високих підборах.

Дружина короля зробила макіяж і одягла золоті мініатюрні сережки-кільця, а волосся розпустила. Також на пальці у неї сяяла нова улюблена каблучка від бренду Coreterno.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Філіп VI був у темно-сірому костюмі і підібрав до нього білу сорочку та рожеву краватку.

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