У ніжно-рожевому луку: королева Максима відвідала ділову зустріч

Королева Максима сходила на черговий фінансовий захід у Гаазі.

Її Величність взяла участь у оперативній нараді Коаліції фінансового здоров'я у Міністерстві закордонних справ. Королева є почесним головою фонду SchuldenlabNL.

Максима одягла блідо-рожеву сукню прямого силуету Natan Couture, а зверху пальто в принт від цього ж бренду. Взута Максима була у свої улюблені темно-коричневі туфлі Gianvito Rossi на підборах, у руках тримала замшевий клатч, підібраний їм до тону.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Волосся королева розпустила, зробила легкий денний макіяж, зробивши акцент на виразних очах. І одягла квіткові сережки з кольоровим камінням.

Ми знаємо, що королева Максима обожнює яскраві відтінки вбрання. Наприклад, у червоній сукні та головному уборі до тону Її Величність днями відвідувала бібліотеку.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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