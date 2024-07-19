У ніжно-рожевому жакеті і з цікавою брошкою: новий аутфіт Олени Зеленської

Перша леді України обрала для свого ділового луку красивий жакет ніжного відтінку.

Олена Зеленська записала відеозвернення до міжнародних колег, які долучилися до реалізації змін у реформі шкільного харчування.

Вона зазначила, що команда реформи вперше в Україні провела захід уже в межах Коаліції, презентувавши міжнародним партнерам дослідження School Meals Case Study: Ukraine.

"Пишаюся тим, який великий шлях ми пройшли. Відбулося оновлення нормативної бази. Модернізовані старі кухні. Побудована унікальна фабрика-кухня в Бучі. Сотні кухарів і управлінців підвищили кваліфікацію. Якісне харчування з’явилося навіть там, де учні роками не мали доступу до гарячих обідів.

Аби реформу можна було буквально спробувати на смак, вже традицією стало готувати на її заходах ті самі страви, які подаємо школярам. Борщем полтавським, ризото, нагетсами та сирниками частували сьогодні кухарі першої в Україні фабрики-кухні з Бучі.

Сподіваюся, що восени, коли Україна вперше прийматиме регіональний саміт Коаліції, у "меню" реформи будуть нові успіхи та здобутки", – написала Зеленська у дописі в Instagram.

На відео перша леді постала у двобортному ніжно-рожевому жакеті і білій сорочці.

Аутфіт Олена доповнила гарним укладанням із локонами, макіяжем у ніжних відтінках, лаконічними сережками і цікавою срібною брошкою, яку вона прикріпила до лацкану жакета.

Нагадаємо, Олена Зеленська у білій вишиванці і штанях-палацо відвідала дитячий табір.

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