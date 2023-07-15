У ніжно-салатовому вбранні та особливих сережках: принцеса Кейт у приголомшливому образі з'явилася на Вімблдоні

41-річна принцеса Уельська знову змусила нас затамувати подих, коли вийшла на публіку в Лондоні.

Кетрін відвідала фінальний тенісний матч жіночого одиночного розряду між Онс Жабер з Тунісу та Маркетою Вондроушової з Чехії в тринадцятий день чемпіонату Вімблдону 2023, який проводився у Всеанглійському клубі великого-тенісу в Вімблдоні. Принцеса Уельська є королівською покровителькою Всеанглійського клубу великого-тенісу, тому завжди вручає трофеї після закінчення турніру.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса продемонструвала бездоганний до найменших деталей продуманий образ.

Вона одягла вбрання від одного зі своїх улюблених брендів Self Portrait — плісовану спідницю-міді та жакет із букле з короткими рукавами. Речі були виконані у ніжно-салатовому відтінку та ідеально сиділи на фігурі принцеси.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Прикрасою жакета слугували великі круглі ґудзики та тонкий пояс на талії, який надавав їй ще більшої витонченості.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також Кейт використовувала в ціьому луку кілька аксесуарів: бежеві слінгбеки від Gianvito Rossi, маленький клатч у колір взуття та із золотою ручкою-ланцюжком від Emmy London, а також сережки у вигляді квітів із перлів від Cassandra Goad та золотий незамкнений браслет від Halcyon Days у стилі ардеко з аквамаринами, який Кейт вже неодноразово вдягала.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також принцеса Уельська зробила ніжний макіяж, елегантну зачіску та манікюр. На безіменному пальці у неї, звичайно ж, була заручна каблучка з сапфіром.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Коли сонце було надто яскравим, вона одягала сонцезахисні окуляри від бренду Victoria Beckham.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

До речі, вартість вбрання, як у Кейт, складає 420 фунтів стерлінгів (це близько 550 доларів).

Вбрання як у Кетрін / скриншот www.self-portrait.com

Також варто відзначити і милі сережки принцеси в романтичному стилі, адже вони теж не нові. Вперше цю прикрасу вона одягла ще 2018 року на хрещення принца Луї — своєї третьої дитини. Тому цілком ймовірно, що ці коштовності мають для неї особливе значення.

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