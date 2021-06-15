У ніжному капелюшку з квітами і за руку з чоловіком: онука королеви Єлизавети приїхала на перегони

Коней Зара просто обожнює, як і всі члени її родини.

15 червня у британському містечку Аскоті стартували щорічні кінні перегони Royal Ascot, які є не лише однією з головних спортивних подій Великої Британії, а й певним показом мод. Традиційно перегони тривають цілих п'ять днів, а їхніми головними прихильниками є члени британської королівської сім'ї.

Однією з перших з'явилася на перегони Зара Тіндалл — дочка принцеси Анни і онука королеви Єлизавети. Зара прийшла на захід зі своїм чоловіком Майком Тіндаллом.

Вибрала вона для перегонів ніжну сукню кольору слонової кістки, яку прикрашав принт polka dot. Сукня мала незвичайний крій з блискавкою спереду, широкими манжетами і рюшою на подолі. Головною родзинкою образу, звичайно ж, став капелюшок, прикрашений трьома великими трояндами кремового кольору і чорною вуаллю. У вухах у Зари були великі сережки в чорно-золотому кольорі, а на очах сонцезахисні окуляри. В руках онука королеви несла класичний клатч.

Зара Тіндалл з чоловіком / Getty Images

Майк Тіндалл теж був одягнений за дрескодом у фрак, циліндр і краватку. Його штани були смугастого забарвлення, а жилетка кремового відтінку.

Зара Тіндалл з чоловіком / Getty Images

Варто відзначити, що Зара - справжній експерт у конях, адже вона закінчила Ексетерський університет за фахом "Фізіотерапія", вибравши спеціалізацію "Фізіотерапія коней". Цих тварин Зара обожнює, навіть зараз часто їздить верхи і бере участь в різних змаганнях.

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Зара Тіндолл в капелюхах на королівських перегонах у Челтнемі (8 фото)

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