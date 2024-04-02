У ніжному костюмі та капелюсі-таблетці: образ Жаклін Кеннеді на великодній службі в церкві

У січні 1961 року президент Джон Кеннеді тільки но став президентом, а його дружина Жаклін — першою леді. Пара була дуже популярна, особливо в пресі любили обговорювати образи Жаклін – молодої, красивої, сучасної. Жінка, якій на той момент був лише 31 рік, любила лаконічні вбрання, прямі силуети та ніжні відтінки. Вона часто одягалася у іменитих французьких Модних домів серед яких були Chanel та Givenchy. Підбирав та створював луки для неї Олег Кассіні.

Але 1961 року Кеннеді запам'яталася не лише тим, що вона переїхала до Білого дому, а тим, скільки витратила. У перший рік свого перебування на посаді першої леді вона спустила на одяг та аксесуари на 45 446 доларів більше, ніж 100 000 доларів, які її чоловік заробив на посаді президента.

Одним із знакових вбрань Жаклін, які повністю відповідали її уподобанням того часу та трендам, був ніжний костюм, який вона одягла на великодню службу до церкви 2 травня 1961 року. У той час сім'я проводила канікули в Палм-Біч, штат Флорида, тому відвідала в католицьку церкву Святого Едвардса.

Жаклін Кеннеді та Джон Кеннеді / Фото: Associated Press

Костюм Жаклін складався з кофти та спідниці-олівця до колін, який вона доповнила капелюшком-таблеткою, а також білою сумкою з короткою ручкою та туфлями на підборах.

Жаклін Кеннеді та Джон Кеннеді / Фото: Associated Press

У руці перша леді несла Біблію, а на її шиї красувалося кольє з великими бусинами. Діти пари – Керолайн та Джон-молодший – у кадр фтографів не потрапили, мабуть, батьки їх тоді з собою не взяли до церкви.

Жаклін Кеннеді та Джон Кеннеді / Фото: Associated Press

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