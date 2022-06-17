У ніжному образі: 18-річна принцеса Інгрід Олександра на офіційному святкуванні свого дня народження

Вчора, 16 червня, відбулася святкова галавечеря на честь дня народження норвезької принцеси Інгрід Олександри.
Насправді народилася принцеса Норвегії 21 січня, але тоді офіційне святкування було перенесено через пандемію. Тому 16-17 червня в Осно відбувся офіційний захід із цього приємного приводу.
Принцесі Інгрід Олександрі виповнилося 18 років — вік повноліття для королівської сім'ї дуже важливий, адже тепер вона може розпочати виконання офіційних обов'язків від імені короля.
На своєму святі принцеса з'явилася у дуже ніжному образі – сукні від Monique Lhuillier з тюлю зі стразами, декольте було виконано у формі серця. Образ доповнила вінтажна мінісумка з паєтками, бежеві туфлі-човники Christian Louboutin. Волосся вона просто зібрала у високий хвіст.
Також цей захід відвідала родичка Інгрід Олександри – принцеса Марта Луїза та її наречений-шаман. Скандальна пара вийшла у світ після заручин.
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