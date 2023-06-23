У ніжному образі і знову з брошкою Єлизавети II: королева Камілла на королівських кінних перегонах

Три дні поспіль король Чарльз III та його дружина королева Камілла відвідують королівські кінні перегони на іподромі в Аскоті.

Вчора Royal Ascot був жіночий день. Монархи знову прибули, щоб подивитися кінні змагання.

Королева Камілла та король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Цього разу на Каміллі була блідо-салатова шифонова сукня-пальто від Anna Valentine, крислатий капелюх з пір'ям від Філіпа Трейсі і діамантова брошка, що належала королеві Єлизаветі II була пришпилена до вбрання Її Величності. Цю саму брошку Камілла одягала на різдвяну службу в Сандрінгемі цього року.

Королева Камілла на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Також королева одягла перлинне намисто з трьох ниток та перлинні сережки-кліпси (у Камілли не проколото вуха). На зап'ясті вона мала кілька браслетів, зокрема і її улюблений від французького бренду Van Cleef & Arpels і вона була в молочно-білих рукавичках.

Королева Камілла та король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Король Чарльз традиційно був у фраку, жилеті та штанях сірого кольору. Монарх підібрав до вбрання білу сорочку та ніжно-рожеву краватку.

Королева Камілла та король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Пара також мала честь вручити приз за Золотий кубок, найстарішу та найпрестижнішу нагороду Королівського тижня Ескота жокею Френкі Детторі.

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