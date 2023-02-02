У ніжному образі та у перлинних сережках: як принцеса Діана ходила на оперу

Принцеса Уельська Діана мала величезну популярність у публіки і папараці. Куди б вона не прийшла, нею захоплювалися та багато фотографували.

Сьогодні нам трапилося архівне фото, яке було зроблено саме цього дня, 2 лютого 1989 року. Принцеса Діана несе букет у Бруклінській музичній академії у Нью-Йорку, куди вона приїхала, щоб переглянути Уельську національну оперу американський дебют "Фальстаф".

Принцеса одягнена в корсет із вишивкою та накидку зверху, довжину її сукні роздивитися неможливо на знімку. У Діани красиво укладене волосся, на обличчі макіяж, а у вухах – сережки-висячки з перлів, а на зап'ясті золотий браслет, що переливається діамантами.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Діана на цій фотографії має помітно схудлий вигляд. Фото зроблено 89-го року, коли принцеса Уельська вже була мамою двох синів – Вільяма та Гаррі. І, мабуть, уже тоді в її шлюбі зі спадкоємцем Чарльзом почалися проблеми.

Принцеса Діана з синами / Фото: Associated Press

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