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У ніжному образі та з гарною зачіскою: королева Ранія з'явилася на публіці

У ніжному образі та з гарною зачіскою: королева Ранія з'явилася на публіці

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія відвідала новий робочий захід, а знімком із нього поділилася у своєму Instagram.

Дружина короля Йорданії відвідала Будинок сестер Розарія сьогодні вранці.

"Молюсь за мир на Святій Землі та за веселе Різдво для всіх", — написала під знімком королева Ранія.

На публіці 54-річна королева з'явилася у світлій блузці з хусткою на шиї та штанях, підібраних до тону. Вона була взута в бежеві туфлі-човники і бежева сумка з чорною ручкою була у неї на плечі. Укладання та макіяж у Ранії були, як завжди бездоганними, а у вухах виблискували сережки-кільця.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії
Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Раніше цього тижня під час іншого робочого виходу Її Величність розповіла про те, як змінилося її життя від моменту народження онуки – принцеси Іман.

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