У ніжному шовковому кімоно: японська принцеса Како зустрілася із президенткою Греції

До цієї країни вона прибула з нагоди 125-річчя дипломатичних відносин між Японією та Грецією.

29-річна японська принцеса Како вирушила до Греції з офіційним візитом у межах якого відвідала Акрополь в Афінах, де здійснила пішохідну екскурсію Ерехтейоном і Парфеноном, а також зустрілася з офіційними особами країни.

Принцеса Како / Фото: Associated Press

Одна із зустрічей, які також були заплановані у Како, — з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу.

Вони зустрілися та поспілкувалися у президентському палаці в Афінах. Також принцеса зустрілася з прем'єр-міністром та його дружиною.

Принцеса Како з президенткою / Фото: Associated Press

Для цього виходу Како одягла ніжне японське шовкове кімоно з квітковим принтом. Воно було виконане у відтінку шампанського. Образ принцеса доповнила класичними табі. Волосся вона зібрала в низьку зачіску.

Принцеса Како з прем'єр-міністром та його дружиною / Фото: Associated Press

Днем раніше дівчину помітили в аеропорту в кораловому костюмі та з брошкою, який кольором дуже нагадував костюм принцеси Діани.

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