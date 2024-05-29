У ніжному шовковому кімоно: японська принцеса Како зустрілася із президенткою Греції

До цієї країни вона прибула з нагоди 125-річчя дипломатичних відносин між Японією та Грецією.
29-річна японська принцеса Како вирушила до Греції з офіційним візитом у межах якого відвідала Акрополь в Афінах, де здійснила пішохідну екскурсію Ерехтейоном і Парфеноном, а також зустрілася з офіційними особами країни.
Одна із зустрічей, які також були заплановані у Како, — з президенткою Греції Катериною Сакелларопулу.
Вони зустрілися та поспілкувалися у президентському палаці в Афінах. Також принцеса зустрілася з прем'єр-міністром та його дружиною.
Для цього виходу Како одягла ніжне японське шовкове кімоно з квітковим принтом. Воно було виконане у відтінку шампанського. Образ принцеса доповнила класичними табі. Волосся вона зібрала в низьку зачіску.
Днем раніше дівчину помітили в аеропорту в кораловому костюмі та з брошкою, який кольором дуже нагадував костюм принцеси Діани.
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