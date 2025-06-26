- Дата публікації
У ніжній мінісукні з квітами: Іванка Трамп показала образ, у якому зібралася на весілля до мільярдера Безоса
Донька президента США на неформальний івент із нагоди весілля Безоса і Санчес одягла коротке вбрання ніжного відтінку.
Іванка Трамп показала фоловерам в Instagram красивий образ, у якому вона зібралася на перший день весілля американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.
На неформальний вітальний вечір у монастирській зоні поруч із церквою Мадонна дель’Орто Іванка одягла ніжну біло-рожеву мінісукню приталеного силуету з рельєфною фактурою від Oscar de la Renta. Вбрання було прикрашене квітковими аплікаціями і чудово підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.
Аутфіт донька президента доповнила білими слінгбеками. Вона зробила зачіску з голлівудськими локонами, ніжний макіяж і завершила лук лаконінчими прикрасами.
Її чоловік Джаред Кушнер одягнув чорний костюм, білу сорочку і був без краватки. Вбрання він скомбінував із замшевими бежевими туфлями.
«Готові відсвяткувати історію кохання наших друзів, @laurenwsanchez та @jeffbezos», — підписала фото Трамп.
У Мережі також з’явилися світлини Іванки і Джареда на човні разом із іншими гостями весілля.
Нагадаємо, Іванка Трамп у червоному сарафані прогулялася Венецією.