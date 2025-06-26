ТСН у соціальних мережах

Суспільство
Суспільство
4942
1 хв

У ніжній мінісукні з квітами: Іванка Трамп показала образ, у якому зібралася на весілля до мільярдера Безоса

Донька президента США на неформальний івент із нагоди весілля Безоса і Санчес одягла коротке вбрання ніжного відтінку.

Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп показала фоловерам в Instagram красивий образ, у якому вона зібралася на перший день весілля американського мільярдера, засновника Amazon Джеффа Безоса і його коханої Лорен Санчес.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

На неформальний вітальний вечір у монастирській зоні поруч із церквою Мадонна дель’Орто Іванка одягла ніжну біло-рожеву мінісукню приталеного силуету з рельєфною фактурою від Oscar de la Renta. Вбрання було прикрашене квітковими аплікаціями і чудово підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Аутфіт донька президента доповнила білими слінгбеками. Вона зробила зачіску з голлівудськими локонами, ніжний макіяж і завершила лук лаконінчими прикрасами.

Її чоловік Джаред Кушнер одягнув чорний костюм, білу сорочку і був без краватки. Вбрання він скомбінував із замшевими бежевими туфлями.

Джаред Кушнер і Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер і Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Готові відсвяткувати історію кохання наших друзів, @laurenwsanchez та @jeffbezos», — підписала фото Трамп.

У Мережі також з’явилися світлини Іванки і Джареда на човні разом із іншими гостями весілля.

Джаред Кушнер і Іванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер і Іванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер і Іванка Трамп / © Associated Press

Джаред Кушнер і Іванка Трамп / © Associated Press

