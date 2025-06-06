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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

У ніжній сукні в квітковий принт: королева Максима сходила на балет у Празі

Її Величність одягла сукню, яка в її гардеробі вже не перший рік.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Королева Максима та король Віллем-Александр 2010 року

Королева Максима та король Віллем-Александр 2010 року / © Getty Images

Королева Нідерландів — 54-річна Максима — здійснили дводенний державний візит до Чехії і в межах своєї невеликої подорожі сходила на балет у Становому театрі в Празі. Компанію королеві на заході склали президент країни та перша леді.

З цієї нагоди королева одягла ніжну сукню від Модного дому Valentino. Це було гарне вбрання з колекції весна-літо 2006 року в квітковий принт, з рюшами та бісерною обробкою. Також сукню прикрашала велика квітка з тканини.

Королева Максима, президент і перша леді Чехії

Королева Максима, президент і перша леді Чехії

Також для вечора у театрі вона зробила розкішну зачіску, одягла коштовності, доповнила вбрання невеликим клатчем, макіяжем та туфлями на підборах.

Нагадаємо, що до Праги вона прибула з чоловіком — королем Віллемом-Александром, але він повернувся до Нідерландів після першого дня через те, що в їхній країні уряд пішов у відставку. Королева Максима продовжила другий день візиту сама. У межах подорожі король встиг відвідати з дружиною бенкет у перший день.

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Також зазначимо, що сукню, в якій ЇЇ Величність з’явилася в театрі, вона раніше вже носила. Дебютувала королева в цьому вбранні 2006 року, а також ще раз одягала 2010 року.

Королева Максима і король Віллем-Александр 2010 року / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр 2010 року / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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