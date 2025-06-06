У ніжній сукні в квітковий принт: королева Максима сходила на балет у Празі

Королева Нідерландів — 54-річна Максима — здійснили дводенний державний візит до Чехії і в межах своєї невеликої подорожі сходила на балет у Становому театрі в Празі. Компанію королеві на заході склали президент країни та перша леді.
З цієї нагоди королева одягла ніжну сукню від Модного дому Valentino. Це було гарне вбрання з колекції весна-літо 2006 року в квітковий принт, з рюшами та бісерною обробкою. Також сукню прикрашала велика квітка з тканини.
Також для вечора у театрі вона зробила розкішну зачіску, одягла коштовності, доповнила вбрання невеликим клатчем, макіяжем та туфлями на підборах.
Нагадаємо, що до Праги вона прибула з чоловіком — королем Віллемом-Александром, але він повернувся до Нідерландів після першого дня через те, що в їхній країні уряд пішов у відставку. Королева Максима продовжила другий день візиту сама. У межах подорожі король встиг відвідати з дружиною бенкет у перший день.
Також зазначимо, що сукню, в якій ЇЇ Величність з’явилася в театрі, вона раніше вже носила. Дебютувала королева в цьому вбранні 2006 року, а також ще раз одягала 2010 року.