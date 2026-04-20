У ніжній сукні й елегантному капелюсі: принцеса Кіко на вечірці в саду
Японська принцеса продемонструвала ніжний аутфіт на традиційному заході імператорської родини.
Спадковий принц Японії Фуміхіто та його дружина принцеса Кіко відвідали традиційну весняну вечірку в імператорському саду палацу Акасака в Токіо. Фотографи зазнімкували, як вони спілкувалися з японськими медалістами Зимових олімпійських ігор у Мілані.
Принцеса Кіко була одягнена у світлу фактурну закриту сукню А-силуету, яку вона скомбінувала з елегантним капелюхом із блідо-салатовою стрічкою з бантом і бежевими шкіряними туфлями на стійких підборах. У руках вона тримала білі рукавички та мереживний клатч. Лук Кіко завершила перлинними прикрасами.
Принц Фуміхіто був одягнений у чорний фрак, білу сорочку, сіру смугасту краватку, сірі смугасті штани і взутий у чорні туфлі.
Нагадаємо, принцеса Кіко у блідо-блакитному вбранні взяла участь у церемонії з нагоди 25-ї річниці відкриття Національного коледжу медсестер у Кійосе.