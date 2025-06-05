У ніжній сукні з трояндами: принцеса Монако відвідала церемонію в чарівному образі

Олександра Ганноверська / © Getty Images

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25-річна Олександра Ганноверська відвідала захід в Іспанії — церемонію вручення премії ELLE Style Awards 2025. Перед фотографами в Мадриді представниця однієї з найвідоміших і найбагатших європейських сімей сяяла у ніжно-рожевій сукні від бренду Giambattista Valli.

Вбрання було А-силуету, з глибоким декольте, ґудзиками на ліфі та об'ємними трояндами з тканини, які прикрашали сукню на декольте та бретельках. Образ Олександра доповнила лаконічним макіяжем та невеликою чорною сумкою з ручкою.

Олександра Ганноверська / © Getty Images

Нагадаємо, що принцеса у стосунках з Беном Сильвестром Штраутманном — сином німецького підприємця та професійним баскетболістом, але він з нею для фото не позував. Пара в стосунках від 2017 року і нещодавно разом потрапила під приціл папараці на Гран-прі Формули-1 в Монако.

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Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд / © Getty Images