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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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144
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1 хв

У ніжній сукні з трояндами: принцеса Монако відвідала церемонію в чарівному образі

Молодша дочка принцеси Монако Кароліни (сестри чинного князя Альбера II) вийшла у світ.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Олександра Ганноверська

Олександра Ганноверська / © Getty Images

25-річна Олександра Ганноверська відвідала захід в Іспанії — церемонію вручення премії ELLE Style Awards 2025. Перед фотографами в Мадриді представниця однієї з найвідоміших і найбагатших європейських сімей сяяла у ніжно-рожевій сукні від бренду Giambattista Valli.

Вбрання було А-силуету, з глибоким декольте, ґудзиками на ліфі та об'ємними трояндами з тканини, які прикрашали сукню на декольте та бретельках. Образ Олександра доповнила лаконічним макіяжем та невеликою чорною сумкою з ручкою.

Олександра Ганноверська / © Getty Images

Олександра Ганноверська / © Getty Images

Нагадаємо, що принцеса у стосунках з Беном Сильвестром Штраутманном — сином німецького підприємця та професійним баскетболістом, але він з нею для фото не позував. Пара в стосунках від 2017 року і нещодавно разом потрапила під приціл папараці на Гран-прі Формули-1 в Монако.

Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд / © Getty Images

Принцеса Олександра Ганноверська та її бойфренд / © Getty Images

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