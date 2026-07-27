У ніжно-блакитній сукні та білих туфлях: принцеса Како відвідала кінні змагання

Принцеса Како / © Getty Images

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Принцеса Како прибула на церемонію відкриття національних змагань із кінного спорту серед старшокласників, яка відбулася у кінноспортивному центрі в Готембі, префектура Сідзуока.

Для заходу вона обрала ніжно-блакитну сукню міді з короткими рукавами, круглою горловиною та злегка розкльошеною спідницею. Вбрання мало лаконічний крій і делікатно підкреслювало талію завдяки вузькому білому ремінцю з прямокутною пряжкою.

Принцеса Како / © Getty Images

Образ принцеса доповнила білими туфлями-човниками на невисоких підборах і невеликою сумкою-клатчем у тон. Із прикрас на ній були витончені сережки-підвіски.

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Волосся Како зібрала в акуратну низьку зачіску, залишивши біля обличчя кілька пасом. Завершили образ легкий макіяж.

Нагадаємо, принцеса Како у ніжному персиковому вбранні та сережках-пусетах з’явилася на церемонії книжкової премії у Токіо.

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