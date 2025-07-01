У ніжно-блакитній сукні з квітами: леді Габріелла Віндзор відвідала Вімблдон

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

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Габріелла була заскочена в компанії Роберта Деннінга у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.

44-річна Габріелла з’явилася на заході в блакитній сукні-сорочці з квітковим принтом і поясом на талії The Kemble Shop, з прикрасою у вигляді золотого ланцюга на грудях, а також одягла золоті сережки-підвіски з камінням у вуха. Леді Габріелла розпустила біляве волосся і зачесала його назад та зробила легкий мейкап.

Леді Габріелла Віндзор / © Getty Images

На Вімблдоні в перший день турніру з’явилася також принцеса Беатріс зі своєю матір’ю Сарою Йоркською. Беатріс мала чудовий вигляд в смугастому костюмі, а її мати обрала яскраве зелене вбрання для публічного виходу.

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Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Getty Images