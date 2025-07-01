- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1240
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжно-блакитній сукні з квітами: леді Габріелла Віндзор відвідала Вімблдон
Леді Габріелла Віндзор вчора була помічена на Вімблдонському тенісному турнірі в Лондоні.
Габріелла була заскочена в компанії Роберта Деннінга у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.
44-річна Габріелла з’явилася на заході в блакитній сукні-сорочці з квітковим принтом і поясом на талії The Kemble Shop, з прикрасою у вигляді золотого ланцюга на грудях, а також одягла золоті сережки-підвіски з камінням у вуха. Леді Габріелла розпустила біляве волосся і зачесала його назад та зробила легкий мейкап.
На Вімблдоні в перший день турніру з’явилася також принцеса Беатріс зі своєю матір’ю Сарою Йоркською. Беатріс мала чудовий вигляд в смугастому костюмі, а її мати обрала яскраве зелене вбрання для публічного виходу.