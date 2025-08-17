ТСН у соціальних мережах

У ніжно-лавандовому жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із Володимиром Зеленським

Очільниця Єврокомісії з’явилася на пресконференції у Брюселлі у новому жакеті.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Associated Press

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Разом вони взяли участь у пресконференції у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Associated Press

Політикиня постала там у діловому образі. На ній був ніжно-лавандовий жакет без ґудзиків, білий топ і класичні чорні штани з чорним поясом.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Associated Press

Фон дер Ляєн зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха сережками-цвяшками із чорним камінням, а шию — улюбленим перлинним намистом.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Associated Press

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на саміті Китай-ЄС з’явилася у білому однобортному жакеті і білому топі.

