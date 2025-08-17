- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 125
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжно-лавандовому жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн на зустрічі із Володимиром Зеленським
Очільниця Єврокомісії з’явилася на пресконференції у Брюселлі у новому жакеті.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським. Разом вони взяли участь у пресконференції у штаб-квартирі ЄС у Брюсселі.
Політикиня постала там у діловому образі. На ній був ніжно-лавандовий жакет без ґудзиків, білий топ і класичні чорні штани з чорним поясом.
Фон дер Ляєн зробила акуратне укладання, макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха сережками-цвяшками із чорним камінням, а шию — улюбленим перлинним намистом.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на саміті Китай-ЄС з’явилася у білому однобортному жакеті і білому топі.