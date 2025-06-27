У ніжно-рожевій сукні і з цікавими сережками: голова Бундестагу Юлія Клекнер на книжковому вечорі

Юлія Клекнер / © Getty Images

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Голова Бундестагу Юлія Клекнер взяла участь у книжковому вечорі медіаконтролю в Кургаузі. Там вона виступила з промовою.

На заході Клекнер з’явилася у ніжному аутфіті. На ній була світло-рожева сукня з невеликим вирізом, драпуванням і рукавами три чверті.

© Getty Images

Вона зробила зачіску «мальвінка» з локонами, макіяж з рожевою помадою і бордовий манікюр. Свій лук Юлія доповнила цікавими фігурними сережками коралового відтінку, а також каблучками з камінням.

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Нагадаємо, Юлія Клекнер на відкритті Федерального центру з випасу тварин і вовків постала в діловому штанному костюмі кольору курної троянди і кросівках у тон.