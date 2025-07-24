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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У ніжно-рожевому костюмі: княгиня Шарлін підтримала чоловіка на важливому заході в Монако

Княгиня Монако з’явилася новому робочому заході зі своїм чоловіком князем Альбером II.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Associated Press

Для виходу Шарлін підібрала блідо-рожевий штанний костюм і білі туфлі-човники на підборах.

47-річна княгиня Монако з’явилася на церемонії приведення до присяги нового державного міністра Крістофа Мірмана, яку провів її чоловік, князь Альбер II.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

На захід її Світлість приїхала в подовженому жакеті без ґудзиків і широких штанях зі стрілками.

Стилісти вже розібрали образ Шарлін, назвавши його дуже вдалим. Анджела Кайт сказала Hello, що вибір приглушеного, пудрово-рожевого кольору особливо вдалий. «В обстановці, повній традиційних костюмів і темніших тонів, її вибір здається усвідомленим і свіжим, відображаючи спокійну впевненість, а не традиційний строгий стиль», — сказала експертка.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Нагадаємо, для святкових заходів з нагоди 20-річчя правління князя Альбера II його дружина обрала рожеву сукню без рукавів і мала дуже ніжний вигляд.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

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