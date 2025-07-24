- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 334
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжно-рожевому костюмі: княгиня Шарлін підтримала чоловіка на важливому заході в Монако
Княгиня Монако з’явилася новому робочому заході зі своїм чоловіком князем Альбером II.
Для виходу Шарлін підібрала блідо-рожевий штанний костюм і білі туфлі-човники на підборах.
47-річна княгиня Монако з’явилася на церемонії приведення до присяги нового державного міністра Крістофа Мірмана, яку провів її чоловік, князь Альбер II.
На захід її Світлість приїхала в подовженому жакеті без ґудзиків і широких штанях зі стрілками.
Стилісти вже розібрали образ Шарлін, назвавши його дуже вдалим. Анджела Кайт сказала Hello, що вибір приглушеного, пудрово-рожевого кольору особливо вдалий. «В обстановці, повній традиційних костюмів і темніших тонів, її вибір здається усвідомленим і свіжим, відображаючи спокійну впевненість, а не традиційний строгий стиль», — сказала експертка.
Нагадаємо, для святкових заходів з нагоди 20-річчя правління князя Альбера II його дружина обрала рожеву сукню без рукавів і мала дуже ніжний вигляд.