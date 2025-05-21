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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

У ніжно-рожевому костюмі та в компанії чоловіка: кронпринцеса Вікторія сходила на захід

Шведська кронпринцеса з’явилася на публічному заході разом зі своїм чоловіком.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель

Кронпринцеса Вікторія і Кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель спільно з Молодіжною радою Фонду кронпари відвідали LEBI Skol-IF у школі Форнбака у Седертельї.

LEBI Skol-IF — некомерційна організація, заснована 2020 року в Седертельє з метою зниження порога активного та змістовного дозвілля LEBI пропонує безкоштовні клубні спортивні заняття в межах шкільного дня для дітей та молоді за місцем проживання.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / © Getty Images

Фонд спадкової принцеси надає фінансову підтримку асоціації, і в під час візиту спадкова принцеса та молодіжна рада фонду здобули глибокі знання про діяльність LEBI, йдеться на сайті шведської королівської родини.

Вікторія прибула на захід у ніжно-рожевому штанному костюмі, до якого підібрала топ у тон. Вона доповнила образ лаконічними сережками, золотою підвіскою у вигляді підкови, зробила легкий денний макіяж і зібрала волосся в низький пучок.

Її чоловік Даніель був одягнений у темно-сірий класичний костюм, білу сорочку та синю краватку.

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

кронпринцеса Вікторія / © Associated Press

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