Королева Матильда / © Getty Images

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Для цього виходу королева Матильда обрала м'яке і елегантне поєднання пастельного рожевого і базового сірого відтінків.

На ній було двобортне шерстяне пальто прямого крою довжини нижче коліна ніжного пудрово-рожевого кольору з класичними відкладними лацканами і ґудзиками. Під пальтом трикотажний светр сірого кольору з високим коміром і широкі штани прямого крою з щільної вовняної тканини графітового відтінку зі стрілками.

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Королева Матильда / © Getty Images

У руках Матильда тримала великий прямокутний клатч із гладкої чорної шкіри із золотистою фурнітурою на рамці та чорні гостроносі туфлі. Великі круглі сережки-кліпси перламутрового відтінку, золотий годинник та каблучки на лівій руці, а також елегантна зачіска завершували образ Її Величності.

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Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Матильда здійснила королівський візит до магазину Kringwinkel у Вілворді, і який образ для цього вибрала.

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