ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

У ніжно-рожевому вбранні та з новою зачіскою: Гелен Міррен сходила на шоу

80-річна пані Гелен Міррен відвідала шоу у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гелен Міррен

Гелен Міррен / © Getty Images

Акторка приїхала на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Одягнена Гелен Міррен була в ніжно-рожевий кардиган, прикрашений на горловині бантом і максіспідницю, а взула замшеві туфлі-човники на підборах. На плечі в акторки висіла молочна сумка на ручці-мотузці.

Гелен мала гарну зачіску боб-каре, макіяж очей і легкий натуральний блиск на губах.

Гелен Міррен / © Getty Images

Гелен Міррен / © Getty Images

Востаннє ми бачили Гелен Міррен ще у травні, коли акторка відвідувала Каннський кінофестиваль, де сяяла у розкішному вечірньому вбранні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie