У ніжно-рожевому вбранні та з новою зачіскою: Гелен Міррен сходила на шоу

Гелен Міррен / © Getty Images

Акторка приїхала на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Одягнена Гелен Міррен була в ніжно-рожевий кардиган, прикрашений на горловині бантом і максіспідницю, а взула замшеві туфлі-човники на підборах. На плечі в акторки висіла молочна сумка на ручці-мотузці.

Гелен мала гарну зачіску боб-каре, макіяж очей і легкий натуральний блиск на губах.

Востаннє ми бачили Гелен Міррен ще у травні, коли акторка відвідувала Каннський кінофестиваль, де сяяла у розкішному вечірньому вбранні.