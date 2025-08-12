- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжно-рожевому вбранні та з новою зачіскою: Гелен Міррен сходила на шоу
80-річна пані Гелен Міррен відвідала шоу у Нью-Йорку.
Акторка приїхала на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Одягнена Гелен Міррен була в ніжно-рожевий кардиган, прикрашений на горловині бантом і максіспідницю, а взула замшеві туфлі-човники на підборах. На плечі в акторки висіла молочна сумка на ручці-мотузці.
Гелен мала гарну зачіску боб-каре, макіяж очей і легкий натуральний блиск на губах.
Востаннє ми бачили Гелен Міррен ще у травні, коли акторка відвідувала Каннський кінофестиваль, де сяяла у розкішному вечірньому вбранні.