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У ніжному квітковому вбранні: княгиня Шарлін з'явилася на балконі палацу із чоловіком-князем на честь свята
Княжа пара Монако з'явилася на балконі палацу на честь свята.
Княгиня Шарлін та князь Альбер II були присутні на святкуванні Тіла Христового в Монако-Віллі. Після меси, відслуженої Його Преосвященством архієпископом Домініком-Марі Давидом у соборі Монако, відбулася хода Святих Дарів вулицями міста до Палацової площі та площі перед ратушею.
Після княгиня та князь з'явилися перед публікою на балконі палацу. Шарлін обрала цього разу для виходу сукню міді з квітковим принтом від Monique Lhuillier з короткими рукавами, вартістю 2980 доларів. Її Високість зібрала волосся в зачіску і випустила спереду одне пасмо у вигляді локону, а також зробила легкий макіяж і одягла перлинні сережки.
Нещодавно, нагадаємо, під час візиту до Іспанії, княгиня Шарлін з'явилася на зустрічі в елегантній сукні-міді Oscar de la Renta з гіпюрового мережива без рукавів, з поясом на талії, що ідеально пасувала для спекотної мадридської погоди.