У ніжному квітковому вбранні: княгиня Шарлін з'явилася на балконі палацу із чоловіком-князем на честь свята

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

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Княгиня Шарлін та князь Альбер II були присутні на святкуванні Тіла Христового в Монако-Віллі. Після меси, відслуженої Його Преосвященством архієпископом Домініком-Марі Давидом у соборі Монако, відбулася хода Святих Дарів вулицями міста до Палацової площі та площі перед ратушею.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Після княгиня та князь з'явилися перед публікою на балконі палацу. Шарлін обрала цього разу для виходу сукню міді з квітковим принтом від Monique Lhuillier з короткими рукавами, вартістю 2980 доларів. Її Високість зібрала волосся в зачіску і випустила спереду одне пасмо у вигляді локону, а також зробила легкий макіяж і одягла перлинні сережки.

Княгиня Шарлін та князь Альбер / © Instagram княжої родини Монако

Нещодавно, нагадаємо, під час візиту до Іспанії, княгиня Шарлін з'явилася на зустрічі в елегантній сукні-міді Oscar de la Renta з гіпюрового мережива без рукавів, з поясом на талії, що ідеально пасувала для спекотної мадридської погоди.

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Княгиня Шарлін в Іспанії / © Getty Images

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