У ніжному образі та з гарним кольє на шиї: королева Мері з’явилася на церемонії
Королева Мері була присутня на церемонії вручення нагород Данської кардіологічної асоціації у готелі Hotel d’Angleterre у Копенгагені.
Її Величність Королева вручила Данській кардіологічній асоціації премію за дослідження як покровителька цієї організації. Церемонія нагородження відбулася у залі Palmehaven готелю Hotel d'Angleterre.
Мері приїхала на захід у блузці із запахом Jesperhovring бордового кольору та спідниці небесно-блакитного кольору з ремінцями на талії від Rejinapyo. Взута королева була в туфлі з гострим носом зі зміїної шкіри від Gianvito Rossi, в руках тримала клатч Anya Hindmarch і накинула пальто від Joseph Fashion на плечі.
Королева розпустила волосся і зробила виразний макіяж, на шиї у Мері було незвичайне кольє з каменів, а у вухах сережки-пусети з діамантами. Мері мала просто чарівний вигляд.
