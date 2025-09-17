- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
У ніжному образі та з ключкою в руках: княгиня Шарлін з чоловіком відвідала спортивний захід
Княже подружжя Монако вчора разом з’явилося на публіці.
Княгиня Шарлін та князь Альбер II взяли участь у благодійному турнірі з гольфу, організованому Фондом княгині Шарлін. Подружжя з’явилося на престижному полі гольф-клубу Монте-Карло, щоб провести день, присвячений спорту, спілкуванню та солідарності.
Змагання, що відбувалися у динамічному та доступному форматі «Scramble», дозволило партнерам, професійним гольфістам та знаменитостям поділитися унікальним досвідом, а також зібрати кошти на освітні програми, які підтримує Фонд.
Княгиня Шарлін приїхала на турнір у сукні міді з тюлю без рукавів з квітковою аплікацією Elie Saab, пошиту на замовлення, вартістю 2850 євро. Вбрання княгиня доповнила туфлями-слінгбеками з лакованої шкіри молочно-білого кольору від Jimmy Choo. Шарлін зробила красиву зачіску залишивши одну хвилю пасма волосся спереду, дуже легкий макіяж і доповнила образ перлинними сережками.
Князь Альбер II одягнув темний піджак, білу сорочку, світлі штани і був взутий у шкіряні туфлі.
Нагадаємо, діти пари — принц Жак і принцеса Габріелла вже повернулися за шкільні парти, а їхні батьки тепер мають більше спільних публічних заходів.