У ніжному образі та з ключкою в руках: княгиня Шарлін з чоловіком відвідала спортивний захід

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін та князь Альбер II взяли участь у благодійному турнірі з гольфу, організованому Фондом княгині Шарлін. Подружжя з’явилося на престижному полі гольф-клубу Монте-Карло, щоб провести день, присвячений спорту, спілкуванню та солідарності.

Змагання, що відбувалися у динамічному та доступному форматі «Scramble», дозволило партнерам, професійним гольфістам та знаменитостям поділитися унікальним досвідом, а також зібрати кошти на освітні програми, які підтримує Фонд.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін приїхала на турнір у сукні міді з тюлю без рукавів з квітковою аплікацією Elie Saab, пошиту на замовлення, вартістю 2850 євро. Вбрання княгиня доповнила туфлями-слінгбеками з лакованої шкіри молочно-білого кольору від Jimmy Choo. Шарлін зробила красиву зачіску залишивши одну хвилю пасма волосся спереду, дуже легкий макіяж і доповнила образ перлинними сережками.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Князь Альбер II одягнув темний піджак, білу сорочку, світлі штани і був взутий у шкіряні туфлі.

Нагадаємо, діти пари — принц Жак і принцеса Габріелла вже повернулися за шкільні парти, а їхні батьки тепер мають більше спільних публічних заходів.