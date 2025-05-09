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У ніжному пальті і золотих сережках-висячках: герцогиня Софі на святковому концерті в Лондоні
Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард відвідали концерт на честь 80-ї річниц від Дня Перемоги вчора ввечері в Лондоні.
60-річна Софі приїхала на концерт із рештою членів королівської родини. Вона була одягнена в пастельного відтінку пальто від бренду Theory і накинула на шию хустку, підібрану до тону. У вухах у герцогині були золоті сережки-висячки The Giulia Barela, кілька золотих браслетів виблискувало на зап’ястях, а на пальці — заручальна каблучка. Герцогиня зібрала волосся у низький хвіст і зробила дуже легкий макіяж.
Принц Едвард був зображений поруч із дружиною. Він одягнув чорний костюм, білу сорочку та бордову краватку.
Нагадаємо, на концерті також з’явилися принцеса Кейт і принц Вільям. Кетрін обрала для виходу костюм від Self-Portrait та туфлі-човники із замші Gianvito Rossi, в вона руці тримала маленьку чорну сумку від Chanel.
А королева Камілла одяглася у вбрання від Anna Valentine і була в пальті свого чоловіка короля Чарльза.